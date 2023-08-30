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Журналісти дізналися інформацію про жінку, яка була за кермом у Дніпрі

30 серпня 2023 23:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Журналісти дізналися інформацію про жінку, яка була за кермом у Дніпрі
Жінка, яка була за кермом авто в Дніпрі. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Журналістам вдалося дізнатися про жінку, яка перебувала за кермом автомобіля Jaguar у Дніпрі разом з Джумбері Сілогавою, якого застрелив правоохоронець. Це 22-річна Тетяна Патинка.

Інформацію про жінку знайшли "Схеми".

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Журналісти знайшли фотографії Тетяни Патинки у соціальних мережах.

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Тетяна Патинка. Колаж: "Схеми"

Жінка прописана у Дніпропетровській області. Журналісти "Схем" намагалися зв'язатися з нею, однак телефон Тетяни був вимкнений.

Стрілянина в Дніпрі

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка. Це відбулося за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.

Патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який вчора, 29 серпня, застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.

Додамо, правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автомобіля у Дніпрі під час зупинки поліцейськими. 

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