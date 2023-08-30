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"Серйозний прецедент": голова МВС відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі

30 серпня 2023 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Серйозний прецедент": голова МВС відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.

Про це Ігор Клименко написав у своєму Telegram-каналі.

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За словами Клименка, є ситуації, які потрібно аналізувати виключно на холодну голову. 

"Смерть – це завжди горе. Але в події у Дніпрі потрібно розібратися об’єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання", — наголосив він.

Міністр зазначив, що є речі очевидні. За його словами, якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно — не бити правоохоронці, а також навчати законослухняності своїх дітей. 

"Ця ситуація — серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів", — зазначив Клименко.

Глава МВС додав, що, якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, то українців чекають дуже темні часи.

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Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

Додамо, скандальний інцидент у Дніпрі, коли п'яний водій агресивно напав на поліцейських, після чого був застрелений, викликав бурхливу та неоднозначну реакцію суспільства. Мер Дніпра Борис Філатов також висловив свою думку, підтримавши правоохоронців. 

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