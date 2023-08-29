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Вбивство патрульним чоловіка у Дніпрі: ДБР почало розслідування

29 серпня 2023 21:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вбивство патрульним чоловіка у Дніпрі: ДБР почало розслідування
Місце вбивства у Дніпропетровській області. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

Про це повідомляє ДБР.

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Стрілянина в Дніпрі

"Працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, оперативно розпочали розслідування інциденту, що стався у Дніпрі за участю працівника правоохоронного органу", — йдеться у повідомленні.

Під час патрулювання він застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини. За попередньою інформацією, правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра. Водій транспортного засобу, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки авто, чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час інциденту поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих поранень водій авто помер на місці.

"Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Вивчаються всі обставини інциденту. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДБР. Фото: скриншот

Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

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Допис поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що у мережі пишуть, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один з них застосував вогнепальну зброю. У мережі показали, як це відбулося.

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