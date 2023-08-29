У мережі показали відео, як поліцейський застрелив чоловіка в Дніпрі

Місце вбивства у Дніпрі. Фото: Informator

Сьогодні, 29 серпня, в Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка. У мережі пишуть, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один з них застосував вогнепальну зброю. У мережі показали, як це відбулося.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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На відео можна побачити конфлікт між чоловіком та поліцейськими, після якого патрульний розпочав стрілянину.

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Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.