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У мережі показали відео, як поліцейський застрелив чоловіка в Дніпрі

29 серпня 2023 21:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали відео, як поліцейський застрелив чоловіка в Дніпрі
Місце вбивства у Дніпрі. Фото: Informator
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 29 серпня, в Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка. У мережі пишуть, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один з них застосував вогнепальну зброю. У мережі показали, як це відбулося.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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На відео можна побачити конфлікт між чоловіком та поліцейськими, після якого патрульний розпочав стрілянину.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

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