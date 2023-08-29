У Дніпрі на вулиці застрелили чоловіка: перші подробиці

Правоохоронці на місці подій. Фото: Дніпро Оперативний\Telegram

Увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Попередньо є загиблий чоловік.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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За наявною інформацією, у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль для перевірки.

Під час проведення огляду між одним з працівників та водієм автомобіля виник конфлікт. Повідомляють, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один з них застосував вогнепальну зброю.

Загиблий чоловік. Фото: Дніпро Оперативний\Telegram

Внаслідок чого від отриманих травм чоловік загинув на місці. Наразі там працюють відповідні служби.

Відразу на місце події приїхала сім'я загиблого.

Також стало відомо, що в машині, яку зупинили патрульні, сиділи діти. Чоловік за кермом був п'яний. Патрульний, який у нього вистрелив, робив це вже лежачи. Його та інших працівників доправили до лікарні.

"У машині були діти. Чоловік був п'яний, побив патрульних: один із них, уже лежачи, вистрілив у нього. Поліцейських доправили до лікарні", — сказав один з очевидеців.

Нагадаємо, у Києві у своєму кабінеті застрелився полковник СБУ. Повідомляється, що поруч із тілом було знайдено лист з рапортом, адресований керівнику СБУ Василю Малюку. У ньому, зокрема, йшлося, про упередженість керівництва та на постійні нападки на честь та гідність генерала.