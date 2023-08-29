В Днепре на улице застрелили мужчину: первые подробности

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Днепр Оперативный\Telegram

Вечером, 29 августа, в Днепре произошла стрельба. Предварительно есть погибший мужчина.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

Читайте также:

Что известно о стрельбе в Днепре

По имеющейся информации, в Днепре патрульные остановили автомобиль для проверки.

В ходе проведения осмотра между одним из работников и водителем автомобиля возник конфликт. Сообщается, что мужчина набросился на патрульных и начал их избивать. Поэтому один из них применил огнестрельное оружие.

Погибший мужчина. Фото: Днепр Оперативный\Telegram

В результате от полученных травм мужчина погиб на месте. Сейчас там работают соответствующие службы.

Сразу на место происшествия приехала семья погибшего.

Также стало известно, что в машине, которую остановили патрульные, сидели дети. Мужчина за рулем был пьян. Выстреливший в него патрульный делал это уже в лежачем состоянии. Его и других работников доставили в больницу.

"В машине были дети. Мужчина был пьян, избил патрульных: один из них уже лежа выстрелил в него. Полицейских доставили в больницу", — сказал один из очевидцев.

Напомним, в Киеве в своем кабинете застрелился полковник СБУ. Сообщается, что рядом с телом было найдено письмо с рапортом, адресованное руководителю СБУ Василию Малюку. В нем, в частности, речь шла о предвзятости руководства и постоянных нападках в честь и достоинство генерала.