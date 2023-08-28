Самогубство генерала СБУ: фото з його кабінету та подробиці

Працівники СБУ. Фото ілюстративне: СБУ

У Києві полковника СБУ Дмитра Бакаєва знайшли мертвим у своєму кабінеті. Його тіло виявили з вогнепальним пораненням голови.

Фото з кабінету полковника оприлюднило видання OBOZREVATEL.

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Фото з кабінету полковника

З оприлюднених фото можна побачити, що поряд з мертвим тілом лежить вогнепальна зброя, якою, ймовірно, був зроблений постріл.

Тіло загиблого. Фото: OBOZREVATEL

На цьому фото зображений пістолет типу "Макаров".

Вогнепальна зброя. Фото: OBOZREVATEL

Рапорт, який лежав на робочому столі генерала.

Рапорт Бакаєва. Фото: OBOZREVATEL

Подробиці інциденту

Відомо, що тіло заступника директора відділу зв'язку СБУ Дмитра Бакаєва було знайдене в його кабінеті ще 25 серпня. В його голові помітили вогнепальне поранення. Постріл було зроблено з офіційної службової зброї, пістолета типу "Макаров".

Повідомляється, що поруч з тілом було знайдено лист з рапортом, який адресований керівнику СБУ Василю Малюку. У ньому, зокрема, йшлося, про упередженість керівництва та на постійні нападки на честь та гідність Бакаєва.

Нагадаємо, що у коментарі для Новини.LIVE радник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що смерть співробітника СБУ перебуває під розслідуванням у контексті кримінальної справи, яку ведуть слідчі Національної поліції України.