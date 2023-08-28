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Самогубство генерала СБУ: фото з його кабінету та подробиці

28 серпня 2023 19:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Самогубство генерала СБУ: фото з його кабінету та подробиці
Працівники СБУ. Фото ілюстративне: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві полковника СБУ Дмитра Бакаєва знайшли мертвим у своєму кабінеті. Його тіло виявили з вогнепальним пораненням голови. 

Фото з кабінету полковника оприлюднило видання OBOZREVATEL.

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Фото з кабінету полковника

З оприлюднених фото можна побачити, що поряд з мертвим тілом лежить вогнепальна зброя, якою, ймовірно, був зроблений постріл.

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Тіло загиблого. Фото: OBOZREVATEL

 На цьому фото зображений пістолет типу "Макаров".

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Вогнепальна зброя. Фото: OBOZREVATEL

Рапорт, який лежав на робочому столі генерала. 

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 Рапорт Бакаєва. Фото: OBOZREVATEL

Подробиці інциденту

Відомо, що тіло заступника директора відділу зв'язку СБУ Дмитра Бакаєва було знайдене в його кабінеті ще 25 серпня. В його голові помітили вогнепальне поранення. Постріл було зроблено з офіційної службової зброї, пістолета типу "Макаров".

Повідомляється, що поруч з тілом було знайдено лист з рапортом, який адресований керівнику СБУ Василю Малюку. У ньому, зокрема, йшлося, про упередженість керівництва та на постійні нападки на честь та гідність Бакаєва.

Нагадаємо, що у коментарі для Новини.LIVE радник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що смерть співробітника СБУ перебуває під розслідуванням у контексті кримінальної справи, яку ведуть слідчі Національної поліції України.

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