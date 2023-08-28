Самогубство генерала СБУ: фото з його кабінету та подробиці
У Києві полковника СБУ Дмитра Бакаєва знайшли мертвим у своєму кабінеті. Його тіло виявили з вогнепальним пораненням голови.
Фото з кабінету полковника оприлюднило видання OBOZREVATEL.
Фото з кабінету полковника
З оприлюднених фото можна побачити, що поряд з мертвим тілом лежить вогнепальна зброя, якою, ймовірно, був зроблений постріл.
На цьому фото зображений пістолет типу "Макаров".
Рапорт, який лежав на робочому столі генерала.
Подробиці інциденту
Відомо, що тіло заступника директора відділу зв'язку СБУ Дмитра Бакаєва було знайдене в його кабінеті ще 25 серпня. В його голові помітили вогнепальне поранення. Постріл було зроблено з офіційної службової зброї, пістолета типу "Макаров".
Повідомляється, що поруч з тілом було знайдено лист з рапортом, який адресований керівнику СБУ Василю Малюку. У ньому, зокрема, йшлося, про упередженість керівництва та на постійні нападки на честь та гідність Бакаєва.
Нагадаємо, що у коментарі для Новини.LIVE радник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що смерть співробітника СБУ перебуває під розслідуванням у контексті кримінальної справи, яку ведуть слідчі Національної поліції України.