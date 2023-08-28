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У Києві у своєму кабінеті застрелився полковник СБУ, — ЗМІ

28 серпня 2023 17:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві у своєму кабінеті застрелився полковник СБУ, — ЗМІ
Служба безпеки України. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві застрелився полковник Служби безпеки України прямо в своєму кабінеті. Постріл був зроблений із пістолета типу "Макаров".

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на свої джерела.

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Подробиці інциденту

За даними, отриманими від контактів в органах правопорядку, 25 серпня у кімнаті для службових зустрічей було виявлено тіло заступника директора відділу зв'язку СБУ Дмитра Бакаєва. З офіційної службової зброї, пістолета типу "Макаров", було зроблено постріл.

Також у повідомленні зазначається, що поруч із Дмитром було знайдено листа на бланку рапорту, адресованого керівнику СБУ Василю Малюку. У листі вказувалося на упередженість керівництва, а також на постійні нападки на його честь та гідність.

передсмертна записка полковника СБУ
Передсмертна записка полковника СБУ. Фото: Политика Страны

Наразі фахівці проводять розслідування причин цього трагічного інциденту та допити низки співробітників служби.

скріншот
Повідомлення видання "Политика Страны". Фото: скриншот

Що говорять в СБУ про обставини смерті полковника

Новини.LIVE  звернулися до СБУ за офіційним коментарем. Так, радник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що смерть співробітника СБУ перебуває під розслідуванням у контексті кримінальної справи, яку ведуть слідчі Національної поліції України.

"Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Спецслужба надає максимального сприяння Нацполіції для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування", — сказав він.

Нагадаємо, що у Київській області, а саме у селі Мотижин, боєць ЗСУ у стані алкогольного сп'яніння підірвав себе гранатою. До цього солдат проходив реабілітацію через психічний розлад.

Також ми повідомляли, що у Тернополі помер поліцейський, який 24 липня вистелив собі в голову зі службової зброї у робочому кабінеті. Він помер у лікарні зранку 25 липня.

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