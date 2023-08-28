В Киеве в своем кабинете застрелился полковник СБУ, — СМИ

Служба безопасности Украины. Фото: соцсети

В Киеве застрелился полковник Службы безопасности Украины прямо в своем кабинете. Выстрел был произведен из пистолета типа "Макаров".

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

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Подробности инцидента

По данным, полученным от контактов в органах правопорядка, 25 августа в комнате для служебных встреч было обнаружено тело заместителя директора отдела связи СБУ Дмитрия Бакаева. Из официального служебного оружия, пистолета типа "Макаров", был произведен выстрел.

Также в сообщении указывается, что рядом с Дмитрием было найдено письмо на бланке рапорта, адресованное руководителю СБУ Василию Малюку. В письме указывалось на предвзятость руководства, а также на постоянные нападки на его честь и достоинство.

Предсмертная записка полковника СБУ. Фото: Политика Страны

На данный момент специалисты проводят расследование причин этого трагического инцидента и допросы ряда сотрудников службы.

Сообщение издания "Политика Страны". Фото: скриншот

Что говорят в СБУ про обстоятельства смерти полковника

Новини.LIVE обратились в СБУ за официальным комментарием. Так, советник СБУ Артем Дехтяренко сообщил нашему журналисту, что смерть сотрудника СБУ находится под расследованием в контексте уголовного дела, которое ведут следователи Национальной полиции Украины.

"Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования", — сказал он.

Напомним, что в Киевской области, а именно в селе Мотыжин, боец ВСУ в состоянии алкогольного опьянения подорвал себя гранатой. До этого солдат проходил реабилитацию из-за психического расстройства.

Также мы сообщали, что в Тернополе скончался полицейский, который 24 июля выстелил себе в голову из служебного оружия в рабочем кабинете. Он скончался в больнице утром 25 июля.