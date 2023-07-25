В Тернополе врачи не смогли спасти 21-летнего полицейского после попытки самоубийства

Самоубийство полицейского. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Тернополе скончался полицейский, который 24 июля выстелил себе в голову из служебного оружия в рабочем кабинете. Он скончался в больнице утром 25 июля.

Об этом сообщил глава полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

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"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего от себя и личного состава полиции. Это невосполнимая потеря для всех нас", — написал он.

Скриншот сообщения

Причины самоубийства

По его словам, пока неизвестно, почему так поступил полицейский. Однако ДБР и прокуратура расследуют это дело, а полиция помогает в этом.

"Чрезмерная нагрузка или внеуставные отношения на работе, которые могли бы побуждать полицейского к самоубийству, — эти версии исключены", — отмечал ранее Зюбаненко.

Известно, что полицейского после того, как он выстрелил себе в голову, сразу доставили в Больницу скорой помощи.

Что известно о полицейском

По информации издания "20 минут", юноше было 21 год. Он работал оперативником в районном отделе полиции. На работу его взяли всего полтора месяца назад.

Напомним, ранее в Харькове на улице возле одного из домов было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельной раной головы. У тела находился его табельный пистолет.