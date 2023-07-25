У Тернополі лікарі не змогли врятувати 21-річного поліцейського після спроби самогубства
У Тернополі помер поліцейський, який 24 липня вистерлив собі у голову із службової зброї в робочому кабінеті. Він помер у лікарні вранці 25 липня.
Про це повідомив очільник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.
"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого від себе та особового складу поліції. Це непоправна втрата для всіх нас", — написав він.
Причини самогубства
За його словами, поки невідомо, чому так вчинив поліцейський. Проте ДБР та прокуратура розслідують цю справу, а поліція в цьому допомагає.
"Надмірне навантаження чи позастатутні стосунки на роботі, які могли б спонукати поліцейського до самогубства, — ці версії виключені", — наголошував раніше Зюбаненко.
Відомо, що правоохоронця після того, як він вистрелив собі в голову, одразу доставили до Лікарні швидкої допомоги.
Що відомо про поліцейського
За інформацією видання "20 хвилин", юнаку було 21 рік. Він працював оперативником у районному відділі поліції. На роботу його взяли лише півтора місяці тому.
Нагадаємо, раніше у Харкові на вулиці біля одного з будинків було виявлено тіло співробітника поліції з вогнепальною раною голови. Біля тіла знаходився його табельний пістолет.