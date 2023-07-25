У Тернополі лікарі не змогли врятувати 21-річного поліцейського після спроби самогубства

Самогубство поліцейського. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Тернополі помер поліцейський, який 24 липня вистерлив собі у голову із службової зброї в робочому кабінеті. Він помер у лікарні вранці 25 липня.

Про це повідомив очільник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Читайте також:

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого від себе та особового складу поліції. Це непоправна втрата для всіх нас", — написав він.

Скриншот допису

Причини самогубства

За його словами, поки невідомо, чому так вчинив поліцейський. Проте ДБР та прокуратура розслідують цю справу, а поліція в цьому допомагає.

"Надмірне навантаження чи позастатутні стосунки на роботі, які могли б спонукати поліцейського до самогубства, — ці версії виключені", — наголошував раніше Зюбаненко.

Відомо, що правоохоронця після того, як він вистрелив собі в голову, одразу доставили до Лікарні швидкої допомоги.

Що відомо про поліцейського

За інформацією видання "20 хвилин", юнаку було 21 рік. Він працював оперативником у районному відділі поліції. На роботу його взяли лише півтора місяці тому.

Нагадаємо, раніше у Харкові на вулиці біля одного з будинків було виявлено тіло співробітника поліції з вогнепальною раною голови. Біля тіла знаходився його табельний пістолет.