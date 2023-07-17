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У Тернополі викрили заклад, який працював у комендантську годину

17 липня 2023 18:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Тернополі викрили заклад, який працював в комендантську годину
Викриття закладу. Фото: МВС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Тернополі в одному з розважальних закладів виявили 68 людей, які перебували там під час дії комендантської години. На заклад не один раз скаржилися місцеві жителі, адже там голосно грала музика.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

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"Пункт незламності"

Зазначається, що на скарги, власник та персонал ніяк не реагували. Там порушували правила й під час карантину. 

"Нині, ігноруючи комендантську годину, він продовжував працювати, а власник позиціонував свій заклад як "пункт незламності". Надходили скарги й на те, що у закладі продають заборонені речовини", — йдеться у повідомленні.

На зображенні може бути: 3 людини та гравці в більярд
Викриття закладу. Фото: МВС України

Що знайшли у закладі

Під час обшуків поліцейські виявили у ресторані 68 людей разом з персоналом. Також було вилучено, ймовірно, наркотики, а саме:

  • два пакетики з речовиною, яка схожа на канабіс,
  • дві ампули,
  • таблетки синього кольору.  

"Речовини направили на експертизу, а дані внесли в ЄРДР згідно з частиною 2 статті 307 ККУ", — додали в МВС.

На зображенні може бути: 3 людини та гравці в більярд
Викриття закладу. Фото: МВС України

Нагадаємо, поліцейські виявили розважальний заклад у Харкові, де влаштовували закриті вечірки для підлітків. У клубі здійснювали продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку.

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