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В Тернополе разоблачили заведение, работавшее в комендантский час

17 июля 2023 18:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Тернополе разоблачили заведение, работавшее в комендантский час
Разоблачение заведения. Фото: МВД Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Тернополе в одном из развлекательных заведений обнаружили 68 человек, находившихся там во время действия комендантского часа. На заведение не раз жаловались местные жители, ведь там громко играла музыка.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

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"Пункт несокрушимости"

Отмечается, что на жалобы владелец и персонал никак не реагировали. Там нарушали правила и во время карантина.

"В настоящее время, игнорируя комендантский час, он продолжал работать, а владелец позиционировал свое заведение как "пункт несокрушимости". Поступали жалобы и на то, что в заведении продают запрещенные вещества", — говорится в сообщении.

На картинке может быть: 3 человека и игроки в бильярд
Разоблачение заведения. Фото: МВД Украины

Что нашли в заведении

В ходе обысков полицейские обнаружили в ресторане 68 человек вместе с персоналом. Также были изъяты, вероятно, наркотики, а именно:

  • два пакетика с веществом, которое похоже на каннабис,
  • две ампулы,
  • таблетки синего цвета.

"Вещества направили на экспертизу, а данные внесли в ЕРДР согласно части 2 статьи 307 УКУ", — добавили в МВД.

На картинке может быть: 3 человека и игроки в бильярд
Разоблачение заведения. Фото: МВД Украины

Напомним, полицейские обнаружили развлекательное заведение в Харькове, где устраивали закрытые вечеринки для подростков. В клубе осуществляли продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, а также табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

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