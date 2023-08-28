Самоубийство генерала СБУ: фото из его кабинета и подробности
В Киеве полковник СБУ Дмитрий Бакаев был найден мертвым в своем кабинете. Его тело обнаружили с огнестрельным ранением головы.
Фото из кабинета полковника обнародовало издание OBOZREVATEL.
Фото из кабинета полковника
Из обнародованных фото можно увидеть, что рядом с мертвым телом лежит огнестрельное оружие, которым, вероятно, был сделан выстрел.
На этом фото изображен пистолет типа "Макаров".
Рапорт, лежавший на рабочем столе генерала.
Подробности инцидента
Известно, что тело заместителя директора отдела связи СБУ Дмитрия Бакаева было обнаружено в его кабинете еще 25 августа. В его голове заметили огнестрельное ранение. Выстрел был произведен из официального служебного оружия, пистолета типа "Макаров".
Сообщается, что рядом с телом было найдено письмо с рапортом, адресованное руководителю СБУ Василию Малюку. В нем, в частности, речь шла о предвзятости руководства и постоянных нападках на честь и достоинство Бакаева.
Напомним, что в комментарии для Новини.LIVE советник СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что смерть сотрудника СБУ находится под расследованием в контексте уголовного дела, которое ведут следователи Национальной полиции Украины.