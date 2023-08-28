Самоубийство генерала СБУ: фото из его кабинета и подробности

Сотрудники СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

В Киеве полковник СБУ Дмитрий Бакаев был найден мертвым в своем кабинете. Его тело обнаружили с огнестрельным ранением головы.

Фото из кабинета полковника обнародовало издание OBOZREVATEL.

Читайте также:

Фото из кабинета полковника

Из обнародованных фото можно увидеть, что рядом с мертвым телом лежит огнестрельное оружие, которым, вероятно, был сделан выстрел.

Тело погибшего. Фото: OBOZREVATEL

На этом фото изображен пистолет типа "Макаров".

Огнестрельное оружие. Фото: OBOZREVATEL

Рапорт, лежавший на рабочем столе генерала.

Рапорт Бакаева. Фото: OBOZREVATEL

Подробности инцидента

Известно, что тело заместителя директора отдела связи СБУ Дмитрия Бакаева было обнаружено в его кабинете еще 25 августа. В его голове заметили огнестрельное ранение. Выстрел был произведен из официального служебного оружия, пистолета типа "Макаров".

Сообщается, что рядом с телом было найдено письмо с рапортом, адресованное руководителю СБУ Василию Малюку. В нем, в частности, речь шла о предвзятости руководства и постоянных нападках на честь и достоинство Бакаева.

Напомним, что в комментарии для Новини.LIVE советник СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что смерть сотрудника СБУ находится под расследованием в контексте уголовного дела, которое ведут следователи Национальной полиции Украины.