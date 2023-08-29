В сети показали видео, как полицейский застрелил мужчину в Днепре

Место убийства в Днепре. Фото: Informator

Сегодня, 29 августа, в Днепре полицейский застрелил мужчину. В сети пишут, что мужчина набросился на патрульных и стал их избивать. Поэтому один из них применил огнестрельное оружие. В сети показали, как это происходило.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть конфликт между мужчиной и полицейскими, после которого патрульный начал стрельбу.

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Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате этого погиб мужчина.