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В сети показали видео, как полицейский застрелил мужчину в Днепре

29 августа 2023 21:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали видео, как полицейский застрелил мужчину в Днепре
Место убийства в Днепре. Фото: Informator
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 29 августа, в Днепре полицейский застрелил мужчину. В сети пишут, что мужчина набросился на патрульных и стал их избивать. Поэтому один из них применил огнестрельное оружие. В сети показали, как это происходило.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть конфликт между мужчиной и полицейскими, после которого патрульный начал стрельбу.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате этого погиб мужчина.

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