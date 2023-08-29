Убийство патрульным мужчины в Днепре: ГБР начало расследование

Место убийства в Днепропетровской области. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований начало расследование правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

Об этом сообщает ГБР.

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Стрельба в Днепре

"Работники ГБР при содействии Нацполиции оперативно начали расследование инцидента, произошедшего в Днепре с участием работника правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

Во время патрулирования он применил табельное оружие, что привело к гибели человека. По предварительной информации, правоохранители пытались остановить элитное авто в центре Днепра. Водитель транспортного средства, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки авто, мужчина вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Во время инцидента полицейский применил табельное оружие. От полученных ранений водитель авто умер на месте.

"Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Изучаются все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о задержании правоохранителя и сообщение ему о подозрении", — говорится в сообщении.

Пост ГБР. Фото: скриншот

Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что патрульные отстранены от исполнения обязанностей.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.

Также мы писали, что в сети пишут, что мужчина набросился на патрульных и стал их избивать. Поэтому один из них применил огнестрельное оружие. В сети показали, как это произошло.