У Дніпрі затримали правоохоронця, який застрелив чоловіка

Місце вбивства у Дніпропетровській області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка. Це відбулося за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Затримання правоохоронця

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, сьогодні, 29 серпня, двоє патрульних поліцейських зупинили автомобіль, в якому перебували неповнолітні діти. Пасажири відмовилися вийти на вимогу правоохоронців.

Поліцейські почали силою витягувати людей із автомобіля та використали для цього газовий балончик. Під час бійки правоохоронець застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

"Наразі причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора повідомили, що слідство триває. З’ясовуються всі обставини справи.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що у мережі пишуть, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один з них застосував вогнепальну зброю. У мережі показали, як це відбулося.

Додамо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.