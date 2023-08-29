Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow У Дніпрі затримали правоохоронця, який застрелив чоловіка arrow

У Дніпрі затримали правоохоронця, який застрелив чоловіка

29 серпня 2023 23:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпрі затримали правоохоронця, який застрелив чоловіка
Місце вбивства у Дніпропетровській області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка. Це відбулося за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Читайте також:

Затримання правоохоронця

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, сьогодні, 29 серпня, двоє патрульних поліцейських зупинили автомобіль, в якому перебували неповнолітні діти. Пасажири відмовилися вийти на вимогу правоохоронців. 

Поліцейські почали силою витягувати людей із автомобіля та використали для цього газовий балончик. Під час бійки правоохоронець застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. 

"Наразі причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора повідомили, що слідство триває. З’ясовуються всі обставини справи.

null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що у мережі пишуть, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один з них застосував вогнепальну зброю. У мережі показали, як це відбулося. 

Додамо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини 29 серпня: прощання з пілотом "Джусом", просування ЗСУ, угода з Японією

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз