Залишилося двоє дітей: що відомо про чоловіка, якого застрелили у Дніпрі

Чоловік, якого застрелили в Дніпрі, та його діти. Фото: соцмережі

У мережі назвали ім'я чоловіка, якого застрелив правоохоронець в Дніпрі. У нього залишилося двоє дітей.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Водія, якого застрелили у Дніпрі, звали Джумбері Сілогава. Він народився в 1984 році.

У чоловіка залишилося двоє синів: Давид і Джумбері.

Стрілянина в Дніпрі

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що у мережі пишуть, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один із них застосував вогнепальну зброю. У мережі показали, як це відбулося. На відео можна побачити конфлікт між чоловіком та поліцейськими, після якого патрульний розпочав стрілянину.

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Додамо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

"Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Вивчаються всі обставини інциденту. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру", — йдеться у повідомленні.