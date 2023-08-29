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Залишилося двоє дітей: що відомо про чоловіка, якого застрелили у Дніпрі

29 серпня 2023 23:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залишилося двоє дітей: що відомо про чоловіка, якого застрелили у Дніпрі
Чоловік, якого застрелили в Дніпрі, та його діти. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі назвали ім'я чоловіка, якого застрелив правоохоронець в Дніпрі. У нього залишилося двоє дітей.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Водія, якого застрелили у Дніпрі, звали Джумбері Сілогава. Він народився в 1984 році. 

У чоловіка залишилося двоє синів: Давид і Джумбері.

Стрілянина в Дніпрі

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що у мережі пишуть, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один із них застосував вогнепальну зброю. У мережі показали, як це відбулося. На відео можна побачити конфлікт між чоловіком та поліцейськими, після якого патрульний розпочав стрілянину.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Додамо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

"Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Вивчаються всі обставини інциденту. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру", — йдеться у повідомленні.

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