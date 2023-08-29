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Осталось двое детей: что известно о мужчине, застреленном в Днепре

29 августа 2023 23:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Осталось двое детей: что известно о мужчине, застреленном в Днепре
Мужчина, которого застрелили в Днепре, и его дети. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети назвали имя мужчины, застреленного правоохранителем в Днепре. У него осталось двое детей.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Водителя, застреленного в Днепре, звали Джумбери Силогава. Он родился в 1984 году.

У мужчины осталось двое сыновей: Давид и Джумбери.

Стрельба в Днепре

Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.

Также мы писали, что в сети пишут, что мужчина набросился на патрульных и стал их избивать. Поэтому один из них применил огнестрельное оружие. В сети показали, как это вышло. На видео можно увидеть конфликт между мужчиной и полицейскими, после которого патрульный начал стрельбу.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Добавим, Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

"Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Изучаются все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о задержании правоохранителя и сообщении ему о подозрении", — говорится в сообщении.

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