Осталось двое детей: что известно о мужчине, застреленном в Днепре
В сети назвали имя мужчины, застреленного правоохранителем в Днепре. У него осталось двое детей.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Что известно о погибшем
Водителя, застреленного в Днепре, звали Джумбери Силогава. Он родился в 1984 году.
У мужчины осталось двое сыновей: Давид и Джумбери.
Стрельба в Днепре
Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.
Также мы писали, что в сети пишут, что мужчина набросился на патрульных и стал их избивать. Поэтому один из них применил огнестрельное оружие. В сети показали, как это вышло. На видео можно увидеть конфликт между мужчиной и полицейскими, после которого патрульный начал стрельбу.
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Добавим, Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.
"Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Изучаются все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о задержании правоохранителя и сообщении ему о подозрении", — говорится в сообщении.