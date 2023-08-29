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В Днепре задержали правоохранителя, который застрелил мужчину

29 августа 2023 23:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепре задержали правоохранителя, который застрелил мужчину
Место убийства в Днепропетровской области Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепре задержали полицейского, застрелившего мужчину. Это произошло по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, сегодня, 29 августа, двое патрульных полицейских остановили автомобиль, где находились несовершеннолетние дети. Пассажиры отказались выйти по требованию правоохранителей.

Полицейские начали силой вытаскивать людей из автомобиля и использовали газовый баллончик. Во время потасовки правоохранитель применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных ранений мужчина умер на месте.

"Сейчас причастный к превышению служебных полномочий правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что следствие продолжается. Выясняются все происшествия дела.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.

Также мы писали, что в сети пишут, что мужчина набросился на патрульных и стал их избивать. Поэтому один из них применил огнестрельное оружие. В сети показали, как это произошло.

Добавим, Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

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