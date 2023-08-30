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"Серьезный прецедент": глава МВД отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре

30 августа 2023 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Серьезный прецедент": глава МВД отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.

Об этом Игорь Клименко написал в своем Telegram-канале.

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По словам Клименко, есть ситуации, которые нужно анализировать исключительно на холодную голову.

"Смерть — это всегда горе. Но в происшествии в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы", — подчеркнул он.

Министр отметил, что есть вещи очевидные. По его словам, если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно — не бить правоохранители, а также учить законопослушности своих детей.

"Эта ситуация — серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но пока контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов", — отметил Клименко.

Глава МВД добавил, что, если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, то украинцев ждут очень темные времена.

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Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

Добавим, скандальный инцидент в Днепре, когда пьяный водитель агрессивно напал на полицейских, после чего был застрелен, вызвал бурную и неоднозначную реакцию общества. Мэр Днепра Борис Филатов также выразил свое мнение, поддержав правоохранителей.

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