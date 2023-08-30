"Ніхто і ніколи не має права зневажати людей у формі": Філатов про інцидент у Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: google

Скандальний інцидент у Дніпрі, коли п'яний водій агресивно напав на поліцейських, після чого був застрелений, викликав бурхливу та неоднозначну реакцію суспільства. Мер Дніпра Борис Філатов також висловив свою думку, підтримавши правоохоронців.

Про це міський голова Дніпра написав на своїй сторінці у Facebook.

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Борис Філатов став на бік поліцейських у смертельному інциденті в Дніпрі. Він написав, що, хоча й сам часто критикує деяких правоохоронців, однак усе має бути обґрунтовано.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. НІХТО і НІКОЛИ не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обов'язків", — написав Борис Філатов.

Також мер Дніпра наголосив, що говорить виключно про морально-етичну сторону питання, а не юридичну.

Тим часом міська рада Дніпра обіцяє надати всебічну підтримку постраждалим патрульним та їхнім рідним.

Борис Філатов і сам не дозволяє собі так поводитися з людьми у формі, пише він.

"Мене десятки разів зупиняли на різних блокпостах — поліція, військові чи Нацгвардія. Дивилися документи, оглядали машину, просили відкрити багажник, фотографували його вміст. Подекуди ставили дурнуваті питання. Та жодного разу я не "качав права" та не розповідав, що я — великий начальник", — йдеться в пості.

І наостанок дніпровський міський голова попросив людей припинити називати чоловіка "власником елітного авто" і не домішувати до ситуації ненависть до класової нерівності.

"Бо бидло — хоч на Jaguar, хоч на "запорожці" — завжди залишається бидлом", — написав Філатов.

Нагадаємо, напередодні у Дніпрі патрульні зупинили авто за порушення ПДР. Водій авто напідпитку напав на патрульних, після чого отримав постріл у живіт.