"Никто и никогда не имеет права пренебрегать людьми в форме": Филатов об инциденте в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: google

Скандальный инцидент в Днепре, когда пьяный водитель агрессивно напал на полицейских, после чего был застрелен, вызвал бурную и неоднозначную реакцию общества. Мэр Днепра Борис Филатов также выразил свое мнение, поддержав правоохранителей.

Об этом городской голова Днепра написал на своей странице в Facebook.

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Борис Филатов принял сторону полицейских в смертельном инциденте в Днепре. Он написал, что, хотя и сам часто критикует некоторых правоохранителей, все должно быть обосновано.

"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению к Закону. НИКТО и НИКОГДА не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей", — написал Борис Филатов.

Также мэр Днепра подчеркнул, что говорит исключительно о морально-нравственной стороне вопроса, а не юридической.

Между тем, городской совет Днепра обещает оказать всестороннюю поддержку пострадавшим патрульным и их родным.

Борис Филатов и сам не позволяет себе так обращаться с людьми в форме, пишет он.

"Меня десятки раз останавливали на разных блокпостах — полиция, военные или Нацгвардия. Смотрели документы, осматривали машину, просили открыть багажник, фотографировали его содержимое. Кое-где ставили глупые вопросы. Но ни разу я не "качал права" и не рассказывал, что я — большой начальник", — говорится в посте.

И напоследок днепровский городской голова попросил людей прекратить называть мужчину "владельцем элитного авто" и не примешивать в ситуацию ненависть к классовому неравенству.

"Ибо быдло — хоть на Jaguar, хоть на "запорожце" — всегда остается быдлом", — написал Филатов.

Напомним, накануне в Днепре патрульные остановили автомобиль за нарушение ПДД. Водитель авто под хмельком напал на патрульных, после чего получил выстрел в живот.