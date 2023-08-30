Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow "Никто и никогда не имеет права пренебрегать людьми в форме": Филатов об инциденте в Днепре arrow

"Никто и никогда не имеет права пренебрегать людьми в форме": Филатов об инциденте в Днепре

30 августа 2023 15:31
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
"Никто и никогда не имеет права пренебрегать людьми в форме": Филатов об инциденте в Днепре
Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: google
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Скандальный инцидент в Днепре, когда пьяный водитель агрессивно напал на полицейских, после чего был застрелен, вызвал бурную и неоднозначную реакцию общества. Мэр Днепра Борис Филатов также выразил свое мнение, поддержав правоохранителей.

Об этом городской голова Днепра написал на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Филатов об инциденте в Днепре

Борис Филатов принял сторону полицейских в смертельном инциденте в Днепре. Он написал, что, хотя и сам часто критикует некоторых правоохранителей, все должно быть обосновано.

"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению к Закону. НИКТО и НИКОГДА не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей", — написал Борис Филатов.

Также мэр Днепра подчеркнул, что говорит исключительно о морально-нравственной стороне вопроса, а не юридической.

Между тем, городской совет Днепра обещает оказать всестороннюю поддержку пострадавшим патрульным и их родным.

Борис Филатов и сам не позволяет себе так обращаться с людьми в форме, пишет он.

"Меня десятки раз останавливали на разных блокпостах — полиция, военные или Нацгвардия. Смотрели документы, осматривали машину, просили открыть багажник, фотографировали его содержимое. Кое-где ставили глупые вопросы. Но ни разу я не "качал права" и не рассказывал, что я — большой начальник", — говорится в посте.

И напоследок днепровский городской голова попросил людей прекратить называть мужчину "владельцем элитного авто" и не примешивать в ситуацию ненависть к классовому неравенству.

"Ибо быдло — хоть на Jaguar, хоть на "запорожце" — всегда остается быдлом", — написал Филатов.

Напомним, накануне в Днепре патрульные остановили автомобиль за нарушение ПДД. Водитель авто под хмельком напал на патрульных, после чего получил выстрел в живот.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз