Стало відомо, хто насправді був за кермом автівки чоловіка, якого застрелили у Дніпрі
Саме Джумбері Сілогава, якого поліцейський застрелив у Дніпрі під час сутички, був за кермом "Ягуара". Раніше повідомлялося, що водієм була жінка.
Цю інформацію підтверджують записи з камер "Ситуаційного центу міста Дніпро", передає "Дніпро Оперативний".
Що порушив чоловік
"На відео видно, що автомобіль порушив ПДР, а саме з крайньої правої смуги повернув ліворуч, на проспект І. Мазепи, це була причина зупинки", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, ймовірно, під час зупинки чоловік пересів на пасажирське сидіння.
Ким виявилася жінка
Своєю чергою колишня дружина загиблого Наталія Сілогава в коментарі ТСН.ua зазначила, що у автомобілі була не вона.
"Ми були розлучені нещодавно. В машині була його коханка, мене на місці події не було", — зазначила ексдружина Джумбері Сілогава.
Нагадаємо, поліція буде надавати повну юридичну допомогу патрульним після вчорашнього інциденту, який стався у Дніпрі. Департамент патрульної поліції сприятиме слідству і проведенню службового розслідування.