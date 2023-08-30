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Стало відомо, хто насправді був за кермом автівки чоловіка, якого застрелили у Дніпрі

30 серпня 2023 14:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, хто насправді був за кермом автівки чоловіка, якого застрелили у Дніпрі
Джумбері Сілогава за кермом своєї автівки до зупинки патрульними. Фото: Дніпро Оперативний
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Саме Джумбері Сілогава, якого поліцейський застрелив у Дніпрі під час сутички, був за кермом "Ягуара". Раніше повідомлялося, що водієм була жінка.

Цю інформацію підтверджують записи з камер "Ситуаційного центу міста Дніпро", передає "Дніпро Оперативний".

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Що порушив чоловік

"На відео видно, що автомобіль порушив ПДР, а саме з крайньої правої смуги повернув ліворуч, на проспект І. Мазепи, це була причина зупинки", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, ймовірно, під час зупинки чоловік пересів на пасажирське сидіння. 

Ким виявилася жінка

Своєю чергою колишня дружина загиблого Наталія Сілогава в коментарі ТСН.ua зазначила, що у автомобілі була не вона.

"Ми були розлучені нещодавно. В машині була його коханка, мене на місці події не було", — зазначила ексдружина Джумбері Сілогава.

Нагадаємо, поліція буде надавати повну юридичну допомогу патрульним після вчорашнього інциденту, який стався у Дніпрі. Департамент патрульної поліції сприятиме слідству і проведенню службового розслідування.

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