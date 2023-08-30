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Поліція надаватиме повну юридичну підтримку патрульним у Дніпрі, — Білошицький

30 серпня 2023 13:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Поліція надаватиме повну юридичну підтримку патрульним у Дніпрі, — Білошицький
Місце вбивства у Дніпрі. Фото: Informator
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Поліція буде надавати повну юридичну допомогу патрульним після вчорашнього інциденту, який стався у Дніпрі. Департамент патрульної поліції сприятиме слідству і проведенню службового розслідування.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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Деталі розслідування

"Ситуація важка. Буде зроблений повний розбір і вжиті певні заходи. І я ще раз повторюю, що кваліфікацію сформує слідство, а висновки зробить суд", — наголосив він. 

Що сталося

У вівторок, 29 серпня, у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. У момент стрілянини за кермом автомобіля, який перед цим зупинили для перевірки, була жінка.

Також у Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка. Це відбулося за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.

Нагадаємо, у мережі назвали ім'я чоловіка, якого застрелив правоохоронець в Дніпрі. У нього залишилося двоє дітей.

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