Полиция будет оказывать полную юридическую поддержку патрульным в Днепре, — Белошицкий

Место убийства в Днепре. Фото: Informator

Полиция будет оказывать полную юридическую помощь патрульным после вчерашнего инцидента, произошедшего в Днепре. Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и служебному расследованию.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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Подробности расследования

"Ситуация тяжелая. Будет сделан полный разбор и приняты определенные меры. И я еще раз повторяю, что квалификацию сформирует следствие, а выводы сделает суд", — подчеркнул он.

Что произошло

Во вторник, 29 августа, в Днепре патрульный застрелил мужчину. В момент стрельбы за рулем автомобиля, который до этого остановили для проверки, была женщина.

Также в Днепре задержан полицейский, который застрелил мужчину. Это произошло по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий.

Напомним, в сети назвали имя мужчины, которого застрелил правоохранитель в Днепре. У него осталось двое детей.