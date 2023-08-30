Полиция будет оказывать полную юридическую поддержку патрульным в Днепре, — Белошицкий
Полиция будет оказывать полную юридическую помощь патрульным после вчерашнего инцидента, произошедшего в Днепре. Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и служебному расследованию.
Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Подробности расследования
"Ситуация тяжелая. Будет сделан полный разбор и приняты определенные меры. И я еще раз повторяю, что квалификацию сформирует следствие, а выводы сделает суд", — подчеркнул он.
Что произошло
Во вторник, 29 августа, в Днепре патрульный застрелил мужчину. В момент стрельбы за рулем автомобиля, который до этого остановили для проверки, была женщина.
Также в Днепре задержан полицейский, который застрелил мужчину. Это произошло по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий.
Напомним, в сети назвали имя мужчины, которого застрелил правоохранитель в Днепре. У него осталось двое детей.