Стрілянина у Дніпрі: прокурор розповів нові деталі інциденту
У вівторок, 29 серпня, у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. У момент стрілянини за кермом автомобіля, який перед цим зупинили для перевірки, була жінка.
Про це повідомив заступник прокурора полтавської області Олександр Савенко на брифінгу.
Коментар прокурора
За словами прокурора, наразі проводиться розслідування, у ході якого правоохоронні органи дослідять відео з бодікамер патрульних. Попередньо встановлено, що за кермом автомобіля, який зупинили поліцейські для огляду, була жінка. Чому її зупинили — невідомо.
Також відео, яке шириться мережею, буде досліджене в ході слідства.
Станом на зараз, у справі затримано одну людину — патрульний, який вистрелив у чоловіка. Що стосується стану другої патрульної, як каже Савенко, ця інформація є конфіденційною.
Стрілянина у Дніпрі
Увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Попередньо є загиблий чоловік.
За наявною інформацією, у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Під час проведення огляду між одним з працівників та водієм автомобіля виник конфлікт. Повідомляють, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один з них застосував вогнепальну зброю.
Внаслідок чого від отриманих травм чоловік загинув на місці. Наразі там працюють відповідні служби.
У машині були діти. Чоловік був п'яний, побив патрульних: один із них, уже лежачи, вистрілив у нього. Поліцейських доправили до лікарні", — сказав один з очевидеців.
Нагадаємо, у мережі показали відео, як поліцейський застрелив чоловіка в Дніпрі.