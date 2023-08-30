Стрілянина у Дніпрі: прокурор розповів нові деталі інциденту

Заступник прокурора Полтавської області Олександр Савенко. Фото: google

У вівторок, 29 серпня, у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. У момент стрілянини за кермом автомобіля, який перед цим зупинили для перевірки, була жінка.

Про це повідомив заступник прокурора полтавської області Олександр Савенко на брифінгу.

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Коментар прокурора

За словами прокурора, наразі проводиться розслідування, у ході якого правоохоронні органи дослідять відео з бодікамер патрульних. Попередньо встановлено, що за кермом автомобіля, який зупинили поліцейські для огляду, була жінка. Чому її зупинили — невідомо.

Також відео, яке шириться мережею, буде досліджене в ході слідства.

Станом на зараз, у справі затримано одну людину — патрульний, який вистрелив у чоловіка. Що стосується стану другої патрульної, як каже Савенко, ця інформація є конфіденційною.

Стрілянина у Дніпрі

Увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Попередньо є загиблий чоловік.

За наявною інформацією, у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Під час проведення огляду між одним з працівників та водієм автомобіля виник конфлікт. Повідомляють, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один з них застосував вогнепальну зброю.

Внаслідок чого від отриманих травм чоловік загинув на місці. Наразі там працюють відповідні служби.

У машині були діти. Чоловік був п'яний, побив патрульних: один із них, уже лежачи, вистрілив у нього. Поліцейських доправили до лікарні", — сказав один з очевидеців.

Нагадаємо, у мережі показали відео, як поліцейський застрелив чоловіка в Дніпрі.