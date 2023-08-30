Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Стрілянина у Дніпрі: прокурор розповів нові деталі інциденту arrow

Стрілянина у Дніпрі: прокурор розповів нові деталі інциденту

30 серпня 2023 12:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Стрілянина у Дніпрі: прокурор розповів нові деталі інциденту
Заступник прокурора Полтавської області Олександр Савенко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 29 серпня, у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. У момент стрілянини за кермом автомобіля, який перед цим зупинили для перевірки, була жінка.

Про це повідомив заступник прокурора полтавської області Олександр Савенко на брифінгу. 

Читайте також:

Коментар прокурора

За словами прокурора, наразі проводиться розслідування, у ході якого правоохоронні органи дослідять відео з бодікамер патрульних. Попередньо встановлено, що за кермом автомобіля, який зупинили поліцейські для огляду, була жінка. Чому її зупинили — невідомо. 

Також відео, яке шириться мережею, буде досліджене в ході слідства.

Станом на зараз, у справі затримано одну людину — патрульний, який вистрелив у чоловіка. Що стосується стану другої патрульної, як каже Савенко, ця інформація є конфіденційною. 

Стрілянина у Дніпрі

Увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Попередньо є загиблий чоловік. 

За наявною інформацією, у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Під час  проведення огляду між одним з працівників та водієм автомобіля виник конфлікт. Повідомляють, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один з них застосував вогнепальну зброю.

Внаслідок чого від отриманих травм чоловік загинув на місці. Наразі там працюють відповідні служби. 

У машині були діти. Чоловік був п'яний, побив патрульних: один із них, уже лежачи, вистрілив у нього. Поліцейських доправили до лікарні", — сказав один з очевидеців.

Нагадаємо, у мережі показали відео, як поліцейський застрелив чоловіка в Дніпрі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз