Стрельба в Днепре: прокурор рассказал новые детали инцидента
Во вторник, 29 августа, в Днепре патрульный застрелил мужчину. В момент стрельбы за рулем автомобиля, который до этого остановили для проверки, была женщина.
Об этом сообщил заместитель прокурора полтавской области Александр Савенко на брифинге.
Комментарий прокурора
По словам прокурора, проводится расследование, в ходе которого правоохранительные органы исследуют видео с бодикамер патрульных. Предварительно установлено, что за рулем автомобиля, который остановили полицейские для осмотра, находилась женщина. Почему ее остановили — неизвестно.
Также видео, которое распространяется по сети, будет исследовано в ходе следствия.
По состоянию на данный момент по делу задержан один человек — патрульный, который выстрелил в мужчину. Что касается состояния второй патрульной, как говорит Савенко, эта информация конфиденциальна.
Стрельба в Днепре
Вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. Предварительно есть погибший мужчина.
По имеющейся информации, в Днепре патрульные остановили автомобиль для проверки. В ходе осмотра между одним из работников и водителем автомобиля возник конфликт. Сообщается, что мужчина набросился на патрульных и начал их избивать. Поэтому один из них применил огнестрельное оружие.
В результате от полученных травм мужчина погиб на месте. Там работают соответствующие службы.
В машине находились дети. Человек был пьян, избил патрульных: один из них, уже лежа, выстрелил в него. Полицейских доставили в больницу", — сказал один из очевидцев.
Напомним, в сети показали видео, как полицейский застрелил мужчину в Днепре.