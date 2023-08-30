Стрельба в Днепре: прокурор рассказал новые детали инцидента

Заместитель прокурора Полтавской области Александр Савенко. Фото: google

Во вторник, 29 августа, в Днепре патрульный застрелил мужчину. В момент стрельбы за рулем автомобиля, который до этого остановили для проверки, была женщина.

Об этом сообщил заместитель прокурора полтавской области Александр Савенко на брифинге.

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Комментарий прокурора

По словам прокурора, проводится расследование, в ходе которого правоохранительные органы исследуют видео с бодикамер патрульных. Предварительно установлено, что за рулем автомобиля, который остановили полицейские для осмотра, находилась женщина. Почему ее остановили — неизвестно.

Также видео, которое распространяется по сети, будет исследовано в ходе следствия.

По состоянию на данный момент по делу задержан один человек — патрульный, который выстрелил в мужчину. Что касается состояния второй патрульной, как говорит Савенко, эта информация конфиденциальна.

Стрельба в Днепре

Вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. Предварительно есть погибший мужчина.

По имеющейся информации, в Днепре патрульные остановили автомобиль для проверки. В ходе осмотра между одним из работников и водителем автомобиля возник конфликт. Сообщается, что мужчина набросился на патрульных и начал их избивать. Поэтому один из них применил огнестрельное оружие.

В результате от полученных травм мужчина погиб на месте. Там работают соответствующие службы.

В машине находились дети. Человек был пьян, избил патрульных: один из них, уже лежа, выстрелил в него. Полицейских доставили в больницу", — сказал один из очевидцев.

Напомним, в сети показали видео, как полицейский застрелил мужчину в Днепре.