У Дніпрі викрито схему видачі фіктивних довідок ухилянтам: розпочато слідство

Обшук у квартирі одного з фігурантів справи. Фото: Офіс генерального прокурора

В Офісі Генерального прокурора повідомили про підозру правоохоронцю, працівнику лікарні та посереднику за фактом одержання неправомірної вигоди. За даними слідства, у 2023 році старший оперуповноважений одного з райвідділів у Дніпропетровській області організував схему ухилення військовослужбовців від служби.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Як працювала злочинна схема

Для організації схеми фігурант справи залучив працівників медичних закладів на території Донецької та Дніпропетровської областей та посередника. Між учасниками були розподілені ролі. Крім того, злочинці подбали про конспірацію.

Вони виготовляли медичну документацію із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності тяжкого захворювання у військовослужбовця або когось із членів його родини, що нібито вимагало невідкладного оперативного втручання.

Вигадані діагнози давали підстави провести по документам фіктивну операцію військовослужбовцю або родичу та в подальшому можливість списати його через ВЛК з військової служби через непридатність та встановлення медико-соціальною експертизою групи інвалідності або через догляд за родичем "інвалідом".

Вартість такої послуги коштувала 13 тисяч доларів США. У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання частини неправомірної вигоди – 5 000 доларів США.

Обшуки в квартирі одного із фігурантів справи. Фото: Офіс генерального прокурора

Гроші, вилучені у зловмисників. Фото: Офіс генерального прокурора

Розкриття злочинної схеми

Правоохоронці затримали організатора, старшу медичну сестру одного з комунальних медичних закладів та посередника. Перевіряється причетність до вчинення цього злочину керівництва та службових осіб регіонального військово-медичного центру, МСЕК та працівників правоохоронних органів.

За результатами проведених обшуків вилучено мобільні телефони, медичні документи з ознаками фіктивності, чорнові записи, грошові кошти на суму понад 30 тисяч доларів США.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі від 1,4 до 1,6 млн грн.

Гроші, вилучені у зловмисників. Фото: Офіс генерального прокурора

Гроші, вилучені у зловмисників. Фото: Офіс генерального прокурора

Раніше ми повідомляли, на Закарпатті на українсько-угорському кордоні затримали жінку, яка везла із собою старовинну картину та чоловіка у багажнику. Однак вона втекла з пункту пропуску на своєму ж автомобілі.

Нагадуємо, у Черкаській області чоловік намагався уникнути мобілізації. Придумав хитрий спосіб: приніс до ТЦК підробні документи про навчання за кордоном. Його викрили і тепер розшукують.