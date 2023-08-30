В Днепре разоблачена схема выдачи фиктивных справок уклонистам: начато следствие

Обыск в квартире одного из фигурантов дела. Фото: Офис генерального прокурора

В Офисе Генерального прокурора сообщили о подозрении правоохранителю, работнику больницы и посреднику по факту извлечения неправомерной выгоды. По данным следствия, в 2023 году старший оперуполномоченный одного из райотделов в Днепропетровской области организовал схему уклонения военнослужащих от службы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Как работала преступная схема

Для организации схемы фигурант дела привлек работников медицинских учреждений на территории Донецкой и Днепропетровской и посредника. Между участниками были распределены роли. Кроме того, преступники позаботились о конспирации.

Они изготовляли медицинскую документацию с заведомо ложными сведениями о наличии тяжелого заболевания у военнослужащего или одного из членов его семьи, что якобы требовало неотложного оперативного вмешательства.

Вымышленные диагнозы давали основания провести по документам фиктивную операцию военнослужащему или родственнику и в дальнейшем возможность списать его через ВВК с военной службы по непригодности и установлению медико-социальной экспертизой группы инвалидности или по уходу за родственником "инвалидом".

Стоимость такой услуги обошлась в 13 тысяч долларов США. В ходе контроля за совершением преступления задокументировано получение части неправомерной выгоды – 5000 долларов США.

Обыски в квартире одного из фигурантов дела. Фото: Офис генерального прокурора

Деньги, изъятые у злоумышленников. Фото: Офис генерального прокурора

Раскрытие преступной схемы

Правоохранители задержали организатора, старшую медицинскую сестру одного из коммунальных медицинских учреждений и посредника. Проверяется причастность к совершению этого преступления руководства и должностных лиц регионального военно-медицинского центра, МСЭК и правоохранительных органов.

По результатам проведенных обысков изъяты мобильные телефоны, медицинские документы с признаками фиктивности, черновые записи, денежные средства на сумму более 30 тысяч долларов США.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере от 1,4 до 1,6 млн грн.

Деньги, изъятые у злоумышленников. Фото: Офис генерального прокурора

Деньги, изъятые у злоумышленников. Фото: Офис генерального прокурора

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