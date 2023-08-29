В багажнику був ухилянт: на Закарпатті жінка втекла від прикордонників та поламала шлагбаум

Жінка, яка втекла від прикордонників. Фото: Віталій Глагола\Telegram

На Закарпатті на українсько-угорському кордоні затримали жінку, яка везла з собою старовинну картину та чоловіка у багажнику. Однак, вона втекла із пункту пропуску на своєму ж автомобілі.

Про це повідомляє депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

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З чого все почалось

Відтак, інцидент стався на КПП "Астей" (Лужанка). У ніч на 29 серпня близько 00:15 на українсько-угорський кордон прибув автомобіль "BMW", за кермом якого була громадянка Чехії 29-річна дівчина Альона Яценко.

Під час огляду авто прикордонники виявили стару картину 1906 року, яку жінка намагалась вивезти без будь-яких документів. Після цього у багажнику виявили спеціально виготовлений тайник, де знаходився громадянин України 30-річний Олександр Маркуш.

На чоловіка вдягли кайданки, а транспортний засіб заблокували.

Жінці втекла, але без картини та чоловіка

Однак, на цьому все не закінчилося. Впродовж чотирьох годин жінка влаштовувала істерики на КПП: спочатку вдавала вагітну, потім билась головою у стінку, а також нападала на митників із прикордонниками.

Жінка з чоловіком лежать на землі. Фото: Віталій Глагола\Telegram

Близько 04:00, коли автомобіль вилучили, жінка лягла під колеса, щоб перешкодити руху. Поліцейський вийшов з авто, аби зафіксувати цей момент. Жінка цим скористалась, а саме сіла в автомобіль та почала тікати з пункту пропуску.

На виїзді прикордонники намагались затримати дівчину, але вона зламала шлагбаум та поїхала на великій швидкості у бік міста Берегове.

Зрештою, картина і ухилянт в кайданках залишились на пункті пропуску. Жінка втекла, її спіймати не вдалось.

Нагадаємо, на Чернігівщині діяла злочинна група, яка допомагала призовникам ухилятись від служби в армії. Підозрювані "заробили" на ухилянтах мільйони гривень.