Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow В багажнику був ухилянт: на Закарпатті жінка втекла від прикордонників та поламала шлагбаум arrow

В багажнику був ухилянт: на Закарпатті жінка втекла від прикордонників та поламала шлагбаум

29 серпня 2023 15:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В багажнику був ухилянт: на Закарпатті жінка втекла від прикордонників та поламала шлагбаум
Жінка, яка втекла від прикордонників. Фото: Віталій Глагола\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Закарпатті на українсько-угорському кордоні затримали жінку, яка везла з собою старовинну картину та чоловіка у багажнику. Однак, вона втекла із пункту пропуску на своєму ж автомобілі. 

Про це повідомляє депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

Читайте також:

З чого все почалось

Відтак, інцидент стався на КПП "Астей" (Лужанка). У ніч на 29 серпня близько 00:15 на українсько-угорський кордон прибув автомобіль "BMW", за кермом якого була громадянка Чехії 29-річна дівчина Альона Яценко.

Під час огляду авто прикордонники виявили стару картину 1906 року, яку жінка намагалась вивезти без будь-яких документів. Після цього у багажнику виявили спеціально виготовлений тайник, де знаходився громадянин України 30-річний Олександр Маркуш.

На чоловіка вдягли кайданки, а транспортний засіб заблокували.

Жінці втекла, але без картини та чоловіка

Однак, на цьому все не закінчилося. Впродовж чотирьох годин жінка влаштовувала істерики на КПП: спочатку вдавала вагітну, потім билась головою у стінку, а також нападала на митників із прикордонниками.

null
Жінка з чоловіком лежать на землі. Фото: Віталій Глагола\Telegram

Близько 04:00, коли автомобіль вилучили, жінка лягла під колеса, щоб перешкодити руху. Поліцейський вийшов з авто, аби зафіксувати цей момент. Жінка цим скористалась, а саме сіла в автомобіль та почала тікати з пункту пропуску.

На виїзді прикордонники намагались затримати дівчину, але вона зламала шлагбаум та поїхала на великій швидкості у бік міста Берегове. 

Зрештою, картина і ухилянт в кайданках залишились на пункті пропуску. Жінка втекла, її спіймати не вдалось. 

Нагадаємо, на Чернігівщині діяла злочинна група, яка допомагала призовникам ухилятись від служби в армії. Підозрювані "заробили" на ухилянтах мільйони гривень. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз