Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В багажнике был уклоняющийся: на Закарпатье женщина убежала от пограничников и поломала шлагбаум. arrow

В багажнике был уклоняющийся: на Закарпатье женщина убежала от пограничников и поломала шлагбаум.

29 августа 2023 15:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В багажнике был уклоняющийся: на Закарпатье женщина убежала от пограничников и поломала шлагбаум.
Убежавшая от пограничников женщина. Фото: Виталий Глагола\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Закарпатье на украинско-венгерской границе задержали женщину, которая везла с собой старинную картину и мужчину в багажнике. Однако она сбежала из пункта пропуска на своем же автомобиле.

Об этом сообщает депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола.

Читайте также:

С чего все началось

Следовательно, инцидент произошел на КПП "Астей" (Лужанка). В ночь на 29 августа около 00:15 на украинско-венгерскую границу прибыл автомобиль "BMW", за рулем которого находилась гражданка Чехии 29-летняя девушка Алена Яценко.

Во время досмотра авто пограничники обнаружили старую картину 1906 года, которую женщина пыталась вывезти без документов. После этого в багажнике был обнаружен специально изготовленный тайник, где находился гражданин Украины 30-летний Александр Маркуш.

На мужчину надели наручники, а транспортное средство заблокировали.

Женщине сбежала, но без картины и мужчины

Однако на этом все не закончилось. В течение четырех часов женщина устраивала истерики на КПП: сначала делала вид что она береммена, потом билась головой в стенку, а также нападала на таможенников с пограничниками.

null
Женщина с мужчиной лежат на земле. Фото: Виталий Глагола\Telegram

Около 04:00, когда автомобиль изъяли, женщина легла под колеса, чтобы помешать движению. Полицейский вышел из авто, чтобы зафиксировать этот момент. Женщина этим воспользовалась, а именно села в автомобиль и начала бежать из пункта пропуска.

На выезде пограничники пытались задержать девушку, но она сломала шлагбаум и уехала на большой скорости в сторону города Берегово.

В конце концов, картина и уклонист в наручниках остались на пункте пропуска. Женщина скрылась, ее поймать не удалось.

Напомним, в Черниговской области действовала преступная группа, которая помогала призывникам уклоняться от службы в армии. Подозреваемые "заработали" на ухилянтах миллионы гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз