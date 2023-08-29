В багажнике был уклоняющийся: на Закарпатье женщина убежала от пограничников и поломала шлагбаум.

Убежавшая от пограничников женщина. Фото: Виталий Глагола\Telegram

На Закарпатье на украинско-венгерской границе задержали женщину, которая везла с собой старинную картину и мужчину в багажнике. Однако она сбежала из пункта пропуска на своем же автомобиле.

Об этом сообщает депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола.

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С чего все началось

Следовательно, инцидент произошел на КПП "Астей" (Лужанка). В ночь на 29 августа около 00:15 на украинско-венгерскую границу прибыл автомобиль "BMW", за рулем которого находилась гражданка Чехии 29-летняя девушка Алена Яценко.

Во время досмотра авто пограничники обнаружили старую картину 1906 года, которую женщина пыталась вывезти без документов. После этого в багажнике был обнаружен специально изготовленный тайник, где находился гражданин Украины 30-летний Александр Маркуш.

На мужчину надели наручники, а транспортное средство заблокировали.

Женщине сбежала, но без картины и мужчины

Однако на этом все не закончилось. В течение четырех часов женщина устраивала истерики на КПП: сначала делала вид что она береммена, потом билась головой в стенку, а также нападала на таможенников с пограничниками.

Женщина с мужчиной лежат на земле. Фото: Виталий Глагола\Telegram

Около 04:00, когда автомобиль изъяли, женщина легла под колеса, чтобы помешать движению. Полицейский вышел из авто, чтобы зафиксировать этот момент. Женщина этим воспользовалась, а именно села в автомобиль и начала бежать из пункта пропуска.

На выезде пограничники пытались задержать девушку, но она сломала шлагбаум и уехала на большой скорости в сторону города Берегово.

В конце концов, картина и уклонист в наручниках остались на пункте пропуска. Женщина скрылась, ее поймать не удалось.

Напомним, в Черниговской области действовала преступная группа, которая помогала призывникам уклоняться от службы в армии. Подозреваемые "заработали" на ухилянтах миллионы гривен.