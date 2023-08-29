На Чернігівщині злочинці допомагали ухилянтам

СБУ викрила злочинців, які допомагали ухилянтам виїжджати за кордон. Фото: СБУ

На Чернігівщині діяла злочинна група, яка допомагала призовникам ухилятись від служби в армії. Підозрювані "заробили" на ухилянтах мільйони гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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"Допомога" ухилянтам на Чернігівщині

В злочинну групу входила очільниця одного з міських центрів надання адмінпослуг та ще троє її спільників. Один з фігурантів — представник кримінального світу. Він перебуває за кордоном та звідти координував незаконні дії.

Вартість "допомоги" становила 2,5 тисячі доларів. За ці гроші оформлювались фіктивні довідки, які дозволяли чоловікам призовного віку виїжджати за кордон на постійне місце проживання.

Двоє спільників підшуковували потенційних клієнтів, які підпадали під мобілізацію, та пропонували послуги. Вони ж виступали і посередниками при передачі грошей.

"Для "немісцевих" клієнтів посадовиця ЦНАПу особисто займалась питаннями зміни адреси реєстрації. Це було необхідно, аби ухилянтів можна було поставити на облік і потім "списати" саме через місцевий військкомат", — йде мова в повідомленні СБУ.

Скільки злочинці "заробили" на ухилянтах та що їм загрожує

За даними СБУ, злочинна група на корупційних схемах "заробила" майже 4 млн гривень.

Під час обшуків, які проводились у фігурантів справи вдома та на робочих місцях, виявлено:

готівку, одержану злочинним шляхом;

фальшиві довідки з військкомату;

комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Учасники злочинного угрупування підозрюються у перешкоджанні діяльності ЗСУ та незаконному переправленні осіб за кордон (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України)

"Троє з них перебувають під вартою без права внесення застави. Ще один фігурант переховується від правосуддя за кордоном. Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна", — зазначили в СБУ.







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Нагадаємо, прокурори розкрили схему, пов’язану з незаконною переправою військовозобов’язаних за кордон. В рамках цієї справи було затримано співробітника військово-лікарської комісії в Одесі, а також двох його спільників.