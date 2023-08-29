В Черниговской области преступники помогали уклонистам

СБУ разоблачила преступников, которые помогали уклонистам выезжать за границу. Фото: СБУ

В Черниговской области действовала преступная группа, которая помогала призывникам уклоняться от службы в армии. Подозреваемые "заработали" на уклонистах миллионы гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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В преступную группу входила глава одного из городских центров предоставления админуслуг и еще трое ее сообщников. Один из фигурантов — представитель криминального мира. Он находится за границей и координировал незаконные действия.

Стоимость "помощи" составляла 2,5 тысячи долларов. За эти деньги оформлялись фиктивные справки, позволявшие мужчинам призывного возраста выезжать за границу на постоянное место жительства.

Два сообщника подыскивали потенциальных клиентов, подпадавших под мобилизацию, и предлагали услуги. Они же выступали и посредниками при передаче денег.

"Для "неместных" клиентов чиновница ЦНАПа лично занималась вопросами изменения адреса регистрации. Это было необходимо, чтобы уклонявшихся можно было поставить на учет и затем "списать" именно через местный военкомат", — говорится в сообщении СБУ.

Сколько преступники заработали на уклонистах и что им грозит

По данным СБУ, преступная группа на коррупционных схемах "заработала" около 4 млн гривен.

Во время обысков, которые проводились у фигурантов дела на дому и на рабочих местах, выявлено:

наличные, полученные преступным путем;

фальшивые справки по военкомату;

компьютерную технику с поличным.

Участники преступной группировки подозреваются в препятствовании деятельности ВСУ и незаконной переправке лиц за границу (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

"Трое из них находятся под стражей без права внесения залога. Еще один фигурант скрывается от правосудия за границей. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — отметили в СБУ.







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Напомним, прокуроры раскрыли схему, связанную с незаконной переправой военнообязанных за границу . В рамках этого дела был задержан сотрудник военно-врачебной комиссии в Одессе, а также двое его сообщников.