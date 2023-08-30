Стало известно, кто на самом деле был за рулем автомобиля мужчины, которого застрелили в Днепре

Джумбери Силогава за рулем своего автомобиля до остановки патрульными. Фото: Днепр Оперативный

Именно Джумбери Силогава, которого полицейский застрелил в Днепре во время столкновения, был за рулем "Ягуара". Ранее сообщалось, что водителем была женщина.

Эту информацию подтверждают записи с камер "Ситуационного центра города Днепр", передает "Днепр Оперативный".

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Что нарушил мужчина

"На видео видно, что автомобиль нарушил ПДД, а именно из крайней правой полосы повернул налево, на проспект И. Мазепы, это была причина остановки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время остановки мужчина пересел на пассажирское сиденье.

Кем оказалась женщина

В свою очередь бывшая супруга погибшего Наталья Силогава в комментарии ТСН.ua отметила, что в автомобиле была не она.

"Мы были разведены недавно. В машине была его любовница, меня на месте происшествия не было", — отметила она.

Напомним, полиция будет оказывать полную юридическую помощь патрульным после вчерашнего инцидента, произошедшего в Днепре. Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и служебному расследованию.