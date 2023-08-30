Стало известно, кто на самом деле был за рулем автомобиля мужчины, которого застрелили в Днепре
Именно Джумбери Силогава, которого полицейский застрелил в Днепре во время столкновения, был за рулем "Ягуара". Ранее сообщалось, что водителем была женщина.
Эту информацию подтверждают записи с камер "Ситуационного центра города Днепр", передает "Днепр Оперативный".
Что нарушил мужчина
"На видео видно, что автомобиль нарушил ПДД, а именно из крайней правой полосы повернул налево, на проспект И. Мазепы, это была причина остановки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время остановки мужчина пересел на пассажирское сиденье.
Кем оказалась женщина
В свою очередь бывшая супруга погибшего Наталья Силогава в комментарии ТСН.ua отметила, что в автомобиле была не она.
"Мы были разведены недавно. В машине была его любовница, меня на месте происшествия не было", — отметила она.
Напомним, полиция будет оказывать полную юридическую помощь патрульным после вчерашнего инцидента, произошедшего в Днепре. Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и служебному расследованию.