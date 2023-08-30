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Журналисты узнали информацию о женщине, которая была за рулем в Днепре

30 августа 2023 23:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Журналисты узнали информацию о женщине, которая была за рулем в Днепре
Женщина, которая была за рулем автомобиля в Днепре. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Журналистам удалось узнать о женщине, которая находилась за рулем автомобиля Jaguar в Днепре вместе с Джумбери Силогавой, которого застрелил правоохранитель. Это 22-летняя Татьяна Патинко.

Информацию о женщине нашли "Схемы".

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Журналисты нашли фотографии Татьяны Патинко в социальных сетях.

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Татьяна Патинко. Коллаж: "Схемы"

Женщина прописана в Днепропетровской области. Журналисты "Схем" пытались связаться с ней, однако телефон Татьяны был выключен.

Стрельба в Днепре

Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

В Днепре задержали полицейского, застрелившего мужчину. Это произошло по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.

Патрульная полиция Украины опубликовала видео с камеры правоохранителя, который вчера, 29 августа, застрелил мужчину в Днепре. На нем можно увидеть весь конфликт между гражданами и полицейскими.

Добавим, правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре во время остановки полицейскими.

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