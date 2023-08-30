Правоохоронці хочуть оголосити підозру жінці, яка була за кермом авто в Дніпрі, — ЗМІ
Правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автомобіля у Дніпрі під час зупинки поліцейськими.
Про це повідомляють джерела "Схем" в МВС.
Підозра жінці, яка була за кермом
За інформацією джерел в МВС, підозра готується за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Вона передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Нагадаємо, патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який вчора, 29 серпня, застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.
Також ми писали, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.
Додамо, в крові чоловіка, якого застрелили в Дніпрі, було виявлено алкоголь.