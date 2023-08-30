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Правоохоронці хочуть оголосити підозру жінці, яка була за кермом авто в Дніпрі, — ЗМІ

30 серпня 2023 20:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Правоохоронці хочуть оголосити підозру жінці, яка була за кермом авто в Дніпрі, — ЗМІ
Жінка, яка була за кермом авто в Дніпрі. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автомобіля у Дніпрі під час зупинки поліцейськими. 

Про це повідомляють джерела "Схем" в МВС.

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Підозра жінці, яка була за кермом

За інформацією джерел в МВС, підозра готується за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Вона передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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Допис "Схем". Фото: скриншот

Нагадаємо, патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який вчора, 29 серпня, застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.

Також ми писали, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.

Додамо, в крові чоловіка, якого застрелили в Дніпрі, було виявлено алкоголь.

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