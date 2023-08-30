В крові чоловіка, якого застрелив патрульний у Дніпрі, виявлено алкоголь, — ЗМІ

Місце вбивства в Дніпрі. Фото: соцмережі

Учора, 29 серпня, внаслідок конфлікту з правоохоронцями було застрелено чоловіка. Повідомляється, що в його крові було виявлено алкоголь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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В крові загиблого виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. Що стосується аналізу сечі, то там рівень алкоголю досягав рівня 2,78 проміле.

Джерело уточнило, що це приблизно одна випита пляшка горілки.

Патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.

Смертельний інцидент за участі поліції у Дніпрі

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

Скандальний інцидент у Дніпрі, коли п'яний водій агресивно напав на поліцейських, після чого був застрелений, викликав бурхливу та неоднозначну реакцію суспільства. Мер Дніпра Борис Філатов також висловив свою думку, підтримавши правоохоронців.