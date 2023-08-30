В крови мужчины, застреленого патрульным в Днепре, обнаружен алкоголь, — СМИ

Место убийства в Днепре. Фото: соцсети

Вчера, 29 августа, в результате конфликта с правоохранителями в Днепре был застрелен мужчина. Сообщается, что в его крови был обнаружен алкоголь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В крови погибшего обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле. Что касается анализа мочи, то там уровень алкоголя достигал уровня 2,78 промилле.

Источник уточнил, что это примерно одна выпитая бутылка водки.

Патрульная полиция Украины опубликовала видео с камеры правоохранителя, который застрелил мужчину в Днепре. На нем можно увидеть весь конфликт между гражданами и полицейскими.

Смертельный инцидент с участием полиции в Днепре

Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

Скандальный инцидент в Днепре, когда пьяный водитель агрессивно напал на полицейских, после чего был застрелен, вызвал бурную и неоднозначную реакцию общества. Мэр Днепра Борис Филатов также выразил свое мнение, поддержав правоохранителей.