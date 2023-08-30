У поліції показали відео з камери правоохоронця, який застрелив чоловіка в Дніпрі
Патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який вчора, 29 серпня, застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.
Відео опублікувала патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook.
Відео з камери поліцейського
На кадрах видно, як правоохоронці зупинили автівку та попросили документи в людей. Пара відмовилася виходити з транспортного засобу та почала агресивно поводитися. Після цього розпочався конфлікт та стрілянина.
"Повага — суб'єктивна позиція однієї людини щодо іншої, визнання гідності особистості, почуття пошани до будь-кого", — йдеться у повідомленні.
У поліції наголосили, що взаємна повага — це дуже важливо для співіснування з іншими людьми. Вона повинна бути для гармонійного життя в суспільстві.
"Схеми" опублікували розширене відео з двох нагрудних камер патрульних Дніпра.
"Це відео загальним хронометражем вісім з половиною хвилин", — йдеться у повідомленні.
Відео доповнює загальну картину інциденту.
Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.
Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.
Додамо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.