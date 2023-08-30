У поліції показали відео з камери правоохоронця, який застрелив чоловіка в Дніпрі

Правоохоронець та застрелений чоловік. Фото: скриншот з відео

Патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який вчора, 29 серпня, застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.

Відео опублікувала патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook.

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Відео з камери поліцейського

На кадрах видно, як правоохоронці зупинили автівку та попросили документи в людей. Пара відмовилася виходити з транспортного засобу та почала агресивно поводитися. Після цього розпочався конфлікт та стрілянина.

"Повага — суб'єктивна позиція однієї людини щодо іншої, визнання гідності особистості, почуття пошани до будь-кого", — йдеться у повідомленні.

У поліції наголосили, що взаємна повага — це дуже важливо для співіснування з іншими людьми. Вона повинна бути для гармонійного життя в суспільстві.

"Схеми" опублікували розширене відео з двох нагрудних камер патрульних Дніпра.

"Це відео загальним хронометражем вісім з половиною хвилин", — йдеться у повідомленні.



Відео доповнює загальну картину інциденту.

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

Додамо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.