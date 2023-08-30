В полиции показали видео с камеры правоохранителя, застрелившего мужчину в Днепре
Патрульная полиция Украины опубликовала видео с камеры правоохранителя, который вчера, 29 августа, застрелил мужчину в Днепре. На нем можно увидеть весь конфликт между гражданами и полицейскими.
Видео опубликовала патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.
Видео с камеры полицейского
На кадрах видно, как правоохранители остановили автомобиль и попросили документы у людей. Пара отказалась выходить из транспортного средства и начала себя агрессивно вести. После этого начался конфликт и стрельба.
"Уважение — субъективная позиция одного человека по отношению к другому, признание достоинства личности, чувство уважения к любому", — говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что взаимное уважение — это очень важно для сосуществования с другими людьми. Оно должно быть для гармоничной жизни в обществе.
"Схемы" опубликовали расширенное видео с двух нагрудных камер патрульных Днепра.
"Это видео общим хронометражем восемь с половиной минут", — говорится в сообщении.
Видео дополняет общую картину инцидента.
Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.
Также мы писали, что Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.
Добавим, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.