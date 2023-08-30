Чи мав право поліцейський у Дніпрі відкривати вогонь: коментар юристів

Місце інциденту за участю полісмена. Фото: ДБР

Українське суспільство сколихнула подія у Дніпрі, коли 29 серпня правоохоронець застрелив чоловіка. Фактично цей інцидент розділив людей на тих, хто підтримує дії поліцейського, та тих, хто їх засуджує. За офіційною версією ДБР поліцейські під час патрулювання намагалися зупинити елітне авто, водій якого порушував правила дорожнього руху. Після зупинки авто, водій нібито поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Чи мав право поліцейський відкривати вогонь на ураження розповіли спеціалісти юридичної компанії "Міллер".

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Що сталося у Дніпрі

"Про розвиток подальших подій можемо говорити лише з аналізу відеозаписів, які перебувають у загальному доступі. На них ми бачимо, що жінка, яка перебувала у авто з водієм та намагалася сісти на його місце, не виконувала вимогу поліцейського вийти з авто та чинила супротив. При спробі поліцейських затримати жінку, чоловік вискочив та напав на правоохоронців", — прокоментували юристи.

В наслідок цих подій, патрульний застосував вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень водій авто загинув.

Згідно з офіційною позицією ДБР, дії поліцейського кваліфікували як "умисне вбивство" та "перевищення службових повноважень".

Юристи підготували юридичний розбір питань, які найчастіше обговорюються під постами щодо цієї події прихильниками різних сторін.

Чи міг полісмен відкривати вогонь

Юристи пояснюють, що згідно Законом України "Про Національну поліцію", поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю.

При цьому поліцейський має попередити про застосування зброї, чого у даному інциденті не відбулося.

Юристи стверджують, що у даному випадку поліцейський не міг застосовувати зброю. У Законі "Про Національну поліцію" чітко вказано, коли це можна робити:

при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;

у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей;

якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;

якщо особа чинить збройний опір;

для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.

Втім, юристи додають, що важливо продовжити ретельне розслідування інциденту, адже на даний момент не усі матеріали слідства зібрано для ефективного провадження справи.

Раніше ми розповідали, патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який вчора, 29 серпня, застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.