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Имел ли право полицейский в Днепре открывать огонь: комментарий юристов

30 августа 2023 18:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Имел ли право полицейский в Днепре открывать огонь: комментарий юристов
Место инцидента с участием полицейского. Фото: ДБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинское общество всколыхнуло событие в Днепре, когда 29 августа правоохранитель застрелил мужчину. Фактически этот инцидент разделил людей на тех, кто поддерживает действия полицейского и тех, кто их осуждает. По официальной версии ДБР полицейские во время патрулирования пытались остановить элитный автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения. После остановки авто, водитель якобы вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Имел ли право полицейский открывать огонь на поражение, рассказали специалисты юридической компании "Миллер".

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Что произошло в Днепре

"О развитии дальнейших событий можем говорить только по анализу видеозаписей, которые находятся в общем доступе. На них мы видим, что женщина, которая находилась в автомобиле с водителем и пыталась сесть на его место, не выполняла требование полицейского выйти из автомобиля и оказывала сопротивление". При попытке полицейских задержать женщину, мужчина выскочил и напал на стражей порядка", — прокомментировали юристы.

В результате этих событий патрульный применил огнестрельное оружие. В результате полученных ранений водитель авто погиб.

Согласно официальной позиции ДБР, действия полицейского квалифицировали как "умышленное убийство" и "превышение служебных полномочий".

Юристы подготовили юридический разбор вопросов, которые чаще всего обсуждаются под постами по этому событию сторонниками разных сторон.

Мог ли полисмен открывать огонь

Юристы объясняют, что согласно Закону Украины "О Национальной полиции", полицейский уполномочен в исключительных случаях применять огнестрельное оружие, в частности для отражения нападения на полицейского или членов его семьи, в случае угрозы их жизни или здоровью.

При этом полицейский должен предупредить о применении оружия, чего в данном инциденте не произошло.

Юристы утверждают, что в данном случае полицейский не мог применять оружие. В Законе "О Национальной полиции" четко указано, когда это можно делать:

  • при попытке лица, задерживаемого полицейским с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное им расстояние, или прикоснуться к оружию;
  • в случае вооруженного нападения, а также при внезапном нападении с применением боевой техники, транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей;
  • если лицо, задержанное или арестованное за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, бежит с применением транспортного средства;
  • если лицо оказывает вооруженное сопротивление;
  • для пресечения попытки завладеть огнестрельным оружием.

Впрочем, юристы добавляют, что важно продолжить тщательное расследование инцидента, ведь сейчас не все материалы следствия собраны для эффективного производства дела.

Ранее мы рассказывали, патрульная полиция Украины опубликовала видео с камеры правоохранителя, который вчера, 29 августа, застрелил мужчину в Днепре. На нем можно увидеть весь конфликт между гражданами и полицейскими.

Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

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