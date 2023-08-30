Правоохранители хотят объявить подозрение женщине, которая была за рулем авто в Днепре, — СМИ
Правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре во время остановки полицейскими.
Об этом сообщают источники "Схем" в МВД.
Подозрение женщине, которая была за рулем
По информации источников в МВД, подозрение готовится по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, патрульная полиция Украины опубликовала видео с камеры правоохранителя, который вчера, 29 августа, застрелил мужчину в Днепре. На нем можно увидеть весь конфликт между гражданами и полицейскими.
Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.
Добавим, в крови мужчины, застреленного в Днепре, был обнаружен алкоголь.