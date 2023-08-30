Правоохранители хотят объявить подозрение женщине, которая была за рулем авто в Днепре, — СМИ

Женщина, которая была за рулем автомобиля в Днепре. Фото: скриншот

Правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре во время остановки полицейскими.

Об этом сообщают источники "Схем" в МВД.

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Подозрение женщине, которая была за рулем

По информации источников в МВД, подозрение готовится по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Пост "Схем". Фото: скриншот

Напомним, патрульная полиция Украины опубликовала видео с камеры правоохранителя, который вчера, 29 августа, застрелил мужчину в Днепре. На нем можно увидеть весь конфликт между гражданами и полицейскими.

Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.

Добавим, в крови мужчины, застреленного в Днепре, был обнаружен алкоголь.