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Правоохранители хотят объявить подозрение женщине, которая была за рулем авто в Днепре, — СМИ

30 августа 2023 20:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Правоохранители хотят объявить подозрение женщине, которая была за рулем авто в Днепре, — СМИ
Женщина, которая была за рулем автомобиля в Днепре. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре во время остановки полицейскими.

Об этом сообщают источники "Схем" в МВД.

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По информации источников в МВД, подозрение готовится по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Пост "Схем". Фото: скриншот

Напомним, патрульная полиция Украины опубликовала видео с камеры правоохранителя, который вчера, 29 августа, застрелил мужчину в Днепре. На нем можно увидеть весь конфликт между гражданами и полицейскими.

Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.

Добавим, в крови мужчины, застреленного в Днепре, был обнаружен алкоголь.

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