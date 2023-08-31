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Патрульная, избитая нарушителем в Днепре, до сих пор в больнице: что известно о ее состоянии

31 августа 2023 12:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Патрульная, избитая нарушителем в Днепре, до сих пор в больнице: что известно о ее состоянии
Место инцидента с участием патрульных в Днепре. Фото: Апостроф
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Патрульная, которую избил мужчина в Днепре, до сих пор находится в больнице. У нее серьезные травмы лица и конечностей. Нападающий был застрелен напарником полицейской.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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У полицейской зафиксированы серьезные травмы головы и ушибы конечностей, сообщают местные журналисты.

Стрельба в Днепре

Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

В Днепре задержали полицейского, застрелившего мужчину. Это произошло по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.

Патрульная полиция Украины опубликовала видео с камеры правоохранителя, который вчера, 29 августа, застрелил мужчину в Днепре. На нем можно увидеть весь конфликт между гражданами и полицейскими.

Ранее мы также рассказывали, что журналистам удалось узнать о женщине, которая находилась за рулем автомобиля Jaguar в Днепре вместе с Джумбери Силогавой, которого застрелил полицейский. Это 22-летняя Татьяна Патинко.

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