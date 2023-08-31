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Патрульна, яку побив порушник у Дніпрі, досі в лікарні: що відомо про її стан

31 серпня 2023 12:20
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Павло Зінченко
редактор
Патрульна, яку побив порушник у Дніпрі, досі в лікарні: що відомо про її стан
Місце інциденту з участі патрульних у Дніпрі. Фото: Апостроф
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Патрульна, яку побив чоловік у Дніпрі, досі перебуває в лікарні. В неї серйозні травми обличчя і кінцівок. Нападник був застрелений напарником поліціянтки.

Про це повідомляє Новини.Live.

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Стрілянина в Дніпрі

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка. Це відбулося за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.

Патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який вчора, 29 серпня, застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.

Раніше ми також розповідали, що журналістам вдалося дізнатися про жінку, яка перебувала за кермом автомобіля Jaguar у Дніпрі разом з Джумбері Сілогавою, якого застрелив правоохоронець. Це 22-річна Тетяна Патинка.

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