Патрульна, яку побив порушник у Дніпрі, досі в лікарні: що відомо про її стан
Патрульна, яку побив чоловік у Дніпрі, досі перебуває в лікарні. В неї серйозні травми обличчя і кінцівок. Нападник був застрелений напарником поліціянтки.
Про це повідомляє Новини.Live.
У поліціянтки зафіксовані серйозні травми голови та забої кінцівок, повідомляють місцеві журналісти.
Стрілянина в Дніпрі
Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.
Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка. Це відбулося за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.
Патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який вчора, 29 серпня, застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.
Раніше ми також розповідали, що журналістам вдалося дізнатися про жінку, яка перебувала за кермом автомобіля Jaguar у Дніпрі разом з Джумбері Сілогавою, якого застрелив правоохоронець. Це 22-річна Тетяна Патинка.