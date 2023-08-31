Патрульна, яку побив порушник у Дніпрі, досі в лікарні: що відомо про її стан

Місце інциденту з участі патрульних у Дніпрі. Фото: Апостроф

Патрульна, яку побив чоловік у Дніпрі, досі перебуває в лікарні. В неї серйозні травми обличчя і кінцівок. Нападник був застрелений напарником поліціянтки.

Про це повідомляє Новини.Live.

Читайте також:

У поліціянтки зафіксовані серйозні травми голови та забої кінцівок, повідомляють місцеві журналісти.

Стрілянина в Дніпрі

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка. Це відбулося за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.

Патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який вчора, 29 серпня, застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.

Раніше ми також розповідали, що журналістам вдалося дізнатися про жінку, яка перебувала за кермом автомобіля Jaguar у Дніпрі разом з Джумбері Сілогавою, якого застрелив правоохоронець. Це 22-річна Тетяна Патинка.