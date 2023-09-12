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Смертельная стрельба в Днепре: спутнице погибшего объявили о подозрении

12 сентября 2023 11:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Смертельная стрельба в Днепре: спутнице погибшего объявили о подозрении
Женщина, напавшая на патрульную. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 12 сентября, правоохранители сообщили о подозрении 23-летней женщине, которая напала на полицейскую во время стрельбы в Днепре. Досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

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Сегодня, 12 сентября, правоохранители вручили фигурантке сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.).

Кроме того, в рамках расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие мероприятия по установлению всех подробностей и обстоятельств ситуации, которая произошла в Днепре 29 августа относительно патрульных полицейских.

скріншот

Что предшествовало

29 августа в Днепре патрульный застрелил мужчину. В момент стрельбы за рулем автомобиля, который до этого остановили для проверки, была женщина.

Также в Днепре задержан полицейский, который застрелил мужчину. Это произошло по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий.

Вскоре Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.

Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий заявил, что полиция будет оказывать полную юридическую помощь патрульным после инцидента, произошедшего в Днепре. Департамент будет способствовать следствию и служебному расследованию.

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