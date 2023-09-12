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Смертельна стрілянина у Дніпрі: супутниці загиблого оголосили підозру

12 вересня 2023 11:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Смертельна стрілянина у Дніпрі: супутниці загиблого оголосили підозру
Жінка, яка напала на патрульну. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 12 вересня, правоохоронці повідомили про підозру 23-річній жінці, яка напала на поліцейську під час стрілянини в Дніпрі. Досудове розслідування триває. 

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області

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Сьогодні, 12 вересня, правоохоронці вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

Окрім того, в рамках розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші заходи для встановлення усіх подробиць та обставин ситуації, яка трапилася у Дніпрі 29 серпня щодо патрульних поліцейських. 

скріншот

Що передувало

29 серпня у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. У момент стрілянини за кермом автомобіля, який перед цим зупинили для перевірки, була жінка.

Також у Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка. Це відбулося за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.

Незабаром Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

Також ми писали, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.

Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький заявив, що поліція надаватиме повну юридичну допомогу патрульним після інциденту, який стався у Дніпрі. Департамент сприятиме слідству і проведенню службового розслідування.

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