Смертельна стрілянина у Дніпрі: супутниці загиблого оголосили підозру

Жінка, яка напала на патрульну. Фото: скриншот з відео

У вівторок, 12 вересня, правоохоронці повідомили про підозру 23-річній жінці, яка напала на поліцейську під час стрілянини в Дніпрі. Досудове розслідування триває.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

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Сьогодні, 12 вересня, правоохоронці вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

Окрім того, в рамках розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші заходи для встановлення усіх подробиць та обставин ситуації, яка трапилася у Дніпрі 29 серпня щодо патрульних поліцейських.

Що передувало

29 серпня у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. У момент стрілянини за кермом автомобіля, який перед цим зупинили для перевірки, була жінка.

Також у Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка. Це відбулося за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.

Незабаром Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

Також ми писали, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.

Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький заявив, що поліція надаватиме повну юридичну допомогу патрульним після інциденту, який стався у Дніпрі. Департамент сприятиме слідству і проведенню службового розслідування.