Правоохоронець, який застрелив чоловіка у Дніпрі, не визнає своєї провини
Затриманий поліцейський, який застрелив чоловіка у Дніпрі, не визнав своєї провини у суді. Він заявив, що абсолютно не погоджується з підозрою.
Про це повідомляє "Суспільне Дніпро".
Суд щодо вбивства чоловіка
"З підозрою я не погоджуюся абсолютно", — сказав затриманий правоохоронець.
Він пояснив, що влаштував стрілянину після того, як були застосовані всі можливі засоби, а також для захисту свого життя.
Затриманий поліцейський наголосив, що не згоден на запобіжний захід — тримання під вартою. За його словами, він перебуває на лікуванні, а також не вчиняв злочину, в якому його підозрюють.
Що каже адвокатка поліцейського
Адвокатка затриманого правоохоронця Юлія Сегеда вважає підозру щодо вчинення умисного вбивства її підзахисним необґрунтованою.
"Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині і при цьому не дослідити, не встановити — навіть елементарно — подію, яка вміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це дуже поверхневий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтована", — наголосила вона.
Адвокати затриманого поліцейського просять суд призначити запобіжний захід — особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.
Також ми писали, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.
Додамо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький заявив, що поліція буде надавати повну юридичну допомогу патрульним після інциденту, який стався у Дніпрі. Департамент сприятиме слідству і проведенню службового розслідування.