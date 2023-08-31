Правоохоронець, який застрелив чоловіка у Дніпрі, не визнає своєї провини

Правоохоронець, який застрелив чоловіка у Дніпрі. Фото: t.me/suspilnednipro

Затриманий поліцейський, який застрелив чоловіка у Дніпрі, не визнав своєї провини у суді. Він заявив, що абсолютно не погоджується з підозрою.

Про це повідомляє "Суспільне Дніпро".

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"З підозрою я не погоджуюся абсолютно", — сказав затриманий правоохоронець.

Він пояснив, що влаштував стрілянину після того, як були застосовані всі можливі засоби, а також для захисту свого життя.

Затриманий поліцейський наголосив, що не згоден на запобіжний захід — тримання під вартою. За його словами, він перебуває на лікуванні, а також не вчиняв злочину, в якому його підозрюють.

Що каже адвокатка поліцейського

Адвокатка затриманого правоохоронця Юлія Сегеда вважає підозру щодо вчинення умисного вбивства її підзахисним необґрунтованою.

"Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині і при цьому не дослідити, не встановити — навіть елементарно — подію, яка вміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це дуже поверхневий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтована", — наголосила вона.

Адвокати затриманого поліцейського просять суд призначити запобіжний захід — особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

Також ми писали, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.

Додамо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький заявив, що поліція буде надавати повну юридичну допомогу патрульним після інциденту, який стався у Дніпрі. Департамент сприятиме слідству і проведенню службового розслідування.