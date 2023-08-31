Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Правоохранитель, застреливший мужчину в Днепре, не признает своей вины arrow

Правоохранитель, застреливший мужчину в Днепре, не признает своей вины

31 августа 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Правоохранитель, застреливший мужчину в Днепре, не признает своей вины
Правоохранитель, застреливший мужчину в Днепре. Фото: t.me/suspilnednipro
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Задержанный полицейский, застреливший мужчину в Днепре, не признал свою вину в суде. Он заявил, что совершенно не согласен с подозрением.

Об этом сообщает "Суспільне Дніпро".

Читайте также:

Суд по делу об убийстве мужчины

"С подозрением я не соглашаюсь абсолютно", — сказал задержанный правоохранитель.

Он объяснил, что устроил стрельбу после того, как были применены все возможные средства, а также для защиты своей жизни.

Задержанный полицейский подчеркнул, что не согласен на меру пресечения — содержание под стражей. По его словам, он находится на лечении, а также не совершал преступления, в котором его подозревают.

Что говорит адвокат полицейского

Адвокат задержанного правоохранителя Юлия Сегеда считает подозрение на совершение умышленного убийства ее подзащитным необоснованным.

"Обвинять лицо в особо тяжком преступлении и при этом не исследовать, не установить — даже элементарно — событие, которое умещается в 10 минут, на мой взгляд, это очень поверхностный подход. И подозрение, на мой взгляд, не является обоснованным", — подчеркнула она.

Адвокаты задержанного полицейского просят суд назначить меру пресечения — личное обязательство, домашний арест или освобождение под залог.

Напомним, Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.

Добавим, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий заявил, что полиция будет оказывать полную юридическую помощь патрульным после инцидента, произошедшего в Днепре. Департамент будет способствовать следствию и служебному расследованию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз