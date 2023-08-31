Правоохранитель, застреливший мужчину в Днепре, не признает своей вины
Задержанный полицейский, застреливший мужчину в Днепре, не признал свою вину в суде. Он заявил, что совершенно не согласен с подозрением.
Об этом сообщает "Суспільне Дніпро".
Суд по делу об убийстве мужчины
"С подозрением я не соглашаюсь абсолютно", — сказал задержанный правоохранитель.
Он объяснил, что устроил стрельбу после того, как были применены все возможные средства, а также для защиты своей жизни.
Задержанный полицейский подчеркнул, что не согласен на меру пресечения — содержание под стражей. По его словам, он находится на лечении, а также не совершал преступления, в котором его подозревают.
Что говорит адвокат полицейского
Адвокат задержанного правоохранителя Юлия Сегеда считает подозрение на совершение умышленного убийства ее подзащитным необоснованным.
"Обвинять лицо в особо тяжком преступлении и при этом не исследовать, не установить — даже элементарно — событие, которое умещается в 10 минут, на мой взгляд, это очень поверхностный подход. И подозрение, на мой взгляд, не является обоснованным", — подчеркнула она.
Адвокаты задержанного полицейского просят суд назначить меру пресечения — личное обязательство, домашний арест или освобождение под залог.
Напомним, Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.
Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.
Добавим, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий заявил, что полиция будет оказывать полную юридическую помощь патрульным после инцидента, произошедшего в Днепре. Департамент будет способствовать следствию и служебному расследованию.